ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸಿಎಂ ತ್ರಿವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ, ಶಾ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತ್ರಿವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‍ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

PM Narendra Modi and BJP president Amit Shah will attend swearing-in ceremony tomorrow: Shyam Jaju, BJP #Uttarakhand state in-charge pic.twitter.com/o27oNvA780

Trivendra Singh Rawat to take oath as Uttarakhand CM tomorrow. pic.twitter.com/T4eMu37x6P

Story first published: Friday, March 17, 2017, 18:32 [IST]

English summary

PM Narendra Modi and BJP president Amit Shah will attend Trivendra Singh Rawat swearing-in ceremony on March 18, said BJP Uttarakhand state in-charge Shyam Jaju.