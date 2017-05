ಆಯುಕ್ತ ಅನುರಾಗ್ ತಿವಾರಿ ಸಾವು; ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು?

ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿವಾರಿ, ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಸುಮಾರು 131 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ಹಜರತ್ ಗಂಜ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 12:27 [IST]

English summary

Anurag Tiwari, an Karnataka Cadre IAS officer who found dead in Lucknow of Uttarpradesh, could have been suffered with cardiac arrest before his death, police says. But, a fresh wound over his chin lead the story towards another story says some media reports.