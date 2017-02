ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್!

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 7000 ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ಹ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ.

English summary

The Ministry of Home Affairs website was hacked today, prompting authorities to temporarily block it, an official said.