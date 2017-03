ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಉ.ಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ

ಲಕ್ನೋದ ವಿಧಾಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಕಸವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇಸರಪಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಉಪೇಂದ್ರ ತಾವೇ ಖುದ್ದು ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Deputy CM of Uttar Pradesh Upendra Tiwari grabed the attention of Media as he cleaned his office in Vidhana Sabha on March 23, 2017. When he came to office at morning he saw the premises was not cleaned yet, suddenly he grabbed the groom and began to clean.