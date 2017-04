ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಗ್ರರು, ಯುವಕರಿಗೆ ಪಾಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೇರ ಸೂಚನೆ!

ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದಲೇ ನೇರ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Further proof of militants in Kashmir taking instructions from handlers in Pakistan came to light following the seizure of mobile phones from a jail in Baramulla district. Following a tip off, authorities seized mobile phones from prisoners who included both militants and stone pelters.