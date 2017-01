ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ

ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ(IMD) ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

A 5.5 magnitude earthquake hit northeast India on Tuesday morning, according to the Indian Meteorological Department.