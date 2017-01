ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜಭವನ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾ?

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಪತ್ರ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ.

English summary

Around 100 employees of the Meghalaya Raj Bhavan have written a letter addressed to the Prime Minister, Union Home Minister and Chief Minister accusing Governor V Shanmughanathan of turning the prestigious office into a “Ladies Club”.