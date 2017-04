ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಚಿನ್ಹೆಗಾಗಿ ಲಂಚ: ಯಾರು ಈ ಚಾಲಾಕಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ?

ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು. ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಂಚ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

English summary

His tryst with crime started at the age of 17. Today Sukesh Chandrasekar is all over the news for allegedly trying to help Sasikala Natarajan's nephew T T V Dinakaran bribe Election Commission of India officials to bag the two leaves symbol of the AIADMK.