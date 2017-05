1 ರು ಸಂಭಾವನೆ ವಕೀಲ, ಪಿಯಾನೋ ವಾದಕ ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ

ಹೇಗ್​ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಪರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ ಅವರ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 21:21 [IST]

English summary

Meet India's most expensive lawyer Harish Salve. Harish Salve defend Kulbhushan Jadhav in the International Court of Justice, he has billed the government just Rs 1.Salve, who was named the solicitor general of India when he was 43, comes from a family of lawyers and politicians. Here is his brief profile.