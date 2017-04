ಯೋಗಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನುಕರಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀರತ್ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಹುಕುಂ

ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, 1ರಿಂದ12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A school in Meerut affiliated to the CBSE Board has issued bizarre orders asking its students to sport hair like Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Nearly 2,800 students, to get hairstyles on the line of CM Yogi Adityanath.