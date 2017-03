ಉ.ಪ್ರ: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಂಸದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಧಿಕೃತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಂಪೊಂದು ಹಥ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.

English summary

Even as BJP government began its crackdown on illegal slaughterhouses in Uttar Pradesh, a mob set several meat shops in UP's Hathras ablaze on Tuesday night. Suspected cow vigilantes set shops on fire and indulged in vandalism but police claim that no complaints have been filed so far in this regard.