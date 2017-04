ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ: ವೈಕೋ ಬಂಧನ

2009ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ ಟಿಟಿಇ ಪರವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವೈಕೋ.

English summary

Senior Tamil Nadu politician and leader of the MDMK party Vaiko was arrested for a 2009 sedition case on Monday. Vaiko who was produced before a magistrate was later sent to 15 days judicial custody.