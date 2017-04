ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾದಂತೆ, ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

#AAPKaReferendum @TimesNow ppl surprised 2 c still there r 9.5% fools exist in #Delhi who thinks this #Dhongi @ArvindKejriwal as Honest😨

TIMES NOW asked Delhi: Is Kejriwal still an honest man? Only 9.5% said YES #AAPKaReferendum

An IIT pass CM now threatening his citizen to retain his chair. How shameless one can be!Dis man destroys d pride of IITans. #AAPKaReferendum

English summary

If you vote for the BJP then you will be responsible if you have dengue in your family, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal controversial statement and series of tweets ahead of Sunday (Apr 23) election.