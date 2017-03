ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜಯ: ಮಾಯಾವತಿ ದೂರು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನುಮಾನ.

English summary

Mayavathi has given complaint to Election Commission saying that the manipulated voting machines brought thumping majority to BJP in recently held assembly elections of Uttar Pradesh.