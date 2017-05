ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ!

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Dakshina Kannada Zilla Panchayat has decided to install air conditioners in 10 government-run pre-nursery centres. Initially two anganawadis of Mangaluru and Bantwala taluk will get the facility and later other anganawadis also get the same.