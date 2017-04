ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕಡ್ಡಾಯ ಬೇಡ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ

ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬಾರದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥಹವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Maneka Gandhi does not want a father's name to be compulsory on degree certificates. Minister in her letter to the HRD Ministry said that it should not be mandatory for students to mentions their father's name on degree certificates, keeping in mind some may be the children of single mothers.