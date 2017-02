ಅಕ್ಕನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದೊಂದಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದೊಂದಿಗಿದ್ದ ಆತನ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 2015ರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 20:55 [IST]

English summary

A man who lived with the skeleton of his sister for six months at his home in Kolkata was found dead on Tuesday. The burnt body of Partha De, 45, was found in the bathroom of the apartment in which he had been living for the past few months.