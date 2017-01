ಸಿಬಿಐ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಈಮೇಲ್

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಚ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಈಗ ಮಲ್ಯಗೆ ಸೇರಿದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಈ ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದೆ. ಮಲ್ಯಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.

English summary

The Central Bureau of Investigation which had filed a charge sheet against liquor baron Vijay Mallya is now scanning his 1.5 lakh emails.