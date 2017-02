ಭಾವನಾ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ : ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಾಮುಕರು

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಅವರ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

English summary

Kerala Police has arrested two more people in Coimbatore on Sunday in connection with the Malayalam actress case. Main accused Sunil Kumar already in custody