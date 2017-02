ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ : ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 7 ಕಾಮುಕರ ಬಂಧನ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು 7 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 12:26 [IST]

Kerala Police has arrested two more people in Coimbatore on Sunday in connection with the Malayalam actress case. Main accused Sunil Kumar already in custody