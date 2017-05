ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕನನ್ನು ಜೀಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸೇನೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಗೆ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕನನ್ನು ಜೀಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೇ ಈ ಸನ್ಮಾನವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Major Nitin Gogoi, an army officer who tied protester to jeep as human shield in Jammu and Kashmir has been awarded the medal for counter-insurgency operations by COAS for sustained efforts in counter insurgency operations.