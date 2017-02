ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರೆಯಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ಧೂತಾವಾಸ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇರಿಕೇ ಕಾರ್ಲ್ ಸನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ ಷೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ವಿವರಣೆ.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 18:07 [IST]

English summary

India’s designation as a Major Defense Partner in the 2017 National Defense Authorization Act of America opens a new chapter in bilateral relationship says MaryKay Carlson, Charge d'Affaires at the U.S. Embassy in New Delhi.