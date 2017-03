ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಗಿಯದ ರಗಳೆ: ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಂಡ

ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

State Bank of India (SBI) announced on Friday (Mar 3) that it’s account-holders will be penalized for not maintaining a minimum balance from April 1 onwards.