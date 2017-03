ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದೋರಿಗೆ ಮೇಕೆ, ಸೋತವರಿಗೆ ಹುಂಜ!

ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಗೆದ್ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹುಂಜವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 22:10 [IST]

The committee of a local tournament in the Palgarh district of Maharashtra decided to completely do away with prize money. The winning team gets to take home a goat as the prize, while the runner-ups get five roosters for their fine efforts.