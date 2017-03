ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಮುಷ್ಕರ ನಿರತ 301 ವೈದ್ಯರ ಅಮಾನತು

ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಹರತಾಳ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹತಾಶ ಸರಕಾರ 301 ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 14:34 [IST]

English summary

Dean of Government Medical College, Nagpur, Maharashtra suspends 301 of its resident doctors over issue of their strike.