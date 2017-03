ಜಭಲ್ಪುರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು, ಮಹೋಬಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Thursday, March 30, 2017, 7:40 [IST]

Today's Top News, Breaking News, News in Brief March 30: Mahakaushal passenger rail derails in Uttar Pradesh leading to 12 injured. The accident occurred at 2 a.m. near Mahoba station. The was said to be running from Jabalpur to Delhi.