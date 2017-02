ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೆಸೆ : ಮೂರು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ

ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ(ಫೆ.24) ನಂತರ ಮೂರು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ . ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In 2017 a lot of festivals falling before or after weekends giving an extended mini vacation for Bank employees. In the month of February, Maha Shivaratri is on 24th (Friday) and holiday extended for two more days with Saturday and Sunday holiday for many banks.