ಭೋಪಾಲ್ -ಉಜ್ಜಯಿನಿ ರೈಲು ಸ್ಪೋಟ ಉಗ್ರರದ್ದೇ ಕೃತ್ಯ

ಭೋಪಾಲ್ -ಉಜ್ಜಿಯಿನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Madhya Pradesh police confirmed that the blast on the Bhopal-Ujjain passenger train was an act of terror. It was an IED blast said IG Law and order Makrand Devaskar.