2017ರ ವೇತನ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಬಂಡಾರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Lok Sabha on Tuesday passed the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017 which seeks to enable employers to pay wages to workers through cheque or directly crediting to their accounts.