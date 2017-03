ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹೌಹಾರಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ

ಬಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ತಿನಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಯಿತ್ರಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 16:07 [IST]

Kolkata resident Priyanka Moitra says that she found a lizard in her McDonald's food on Tuesday, 28th February. She lodged a complaint with police. After the complaint filed McDonald’s launched immediate investigation.