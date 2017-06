LIVE : ಹೊಸ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ : ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 30: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 1, 2017 ತೀರಾ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ.

ಅದು ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ-ಅದು ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಂಕುರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಯುಪಿಎ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.

ಆಗಲೇ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕಣ್ಣು-ಬಾಯಿ-ಮೂಗು ಮೂಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು. ಇಂದು ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ಚದ ಎನ್ ಡಿಎ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೆದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

* ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಲಾನಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತಿತರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮೋದಿ

* ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹಲವು ಮಹಾನುಭಾವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ: ಮೋದಿ

* ದೇಶದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಮೋದಿ

* ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಆರಂಭ

* ಜುಲೈ ಒಂದರಂದು ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ: ಜೇಟ್ಲಿ

* ಬಡವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು, ಆದಾಯವೂ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು: ಜೇಟ್ಲಿ

* ಎನ್ ಡಿಎ ಸರಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ ಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಜೇಟ್ಲಿ

* ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸು: ಜೇಟ್ಲಿ

* ನವಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ

* ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ

* ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಆರಂಭ

* ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿ

* ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ

* ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಂಸತ್ ಗೆ ಆಗಮನ

* ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಭವನ

* ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಸತ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ

* ಜಿಎಸ್ ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಬಡವರು, ಕೃಷಿಕರು, ಕೂಲಿಕಾರರು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್

* ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆರ್ ಜೆಡಿ, ಎಡಪಕ್ಷಗಳು, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ. ಎನ್ ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ಭಾಗಿ

* ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಯ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನಾನಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಮಾರಾಟ. ಶೇ ನಲವತ್ತರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯ್ತಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೋಗಿ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಎಂಬ ಏಕ ರೂಪ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

