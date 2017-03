ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ: ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Gujarat assembly on Friday made amendments to the Cow Protection law introducing harsher punishments. With the amendment, cow slaughter will now attract life term in Gujarat. The move comes months ahead of the assembly polls slated to take place by the end of this year