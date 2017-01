'ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ವೀರರಿಗೆ ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೌರವ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ದಾಟಿ 'ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ನಡೆಸಿದ 19ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

English summary

Nineteen personnel of the two Special Forces battalions which carried out the across the Line of Control on September 28 were decorated with gallantry awards including the Kirti Chakra and five Shaurya Chakras.