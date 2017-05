ಲೆ. ಉಮರ್ ಫಯಾಜ್ ಕೊಲೆ ಲಷ್ಕರ್-ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ಜಂಟಿ ಕೃತ್ಯ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕರು ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಬಾರದು ಎಂದು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಬಹಿರಂಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಫಯಾಜ್ ರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A manhunt has been launched to nab six persons part of the Hizbul Mujahideen and Lashkar-e-Tayiba which in a joint operation killed 22 year old Lt Ummer Fayaz. The young soldier of the Indian Army was martyred after he was abducted by terrorists at Shopian district.