ಮೋದಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೂ ಮಗನ ಕೊಂದ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ

ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ದ ನಾನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಗುರುವಾರ (ಏ28) ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧನ ತಾಯಿಯ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತು.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 21:29 [IST]

English summary

If PM Modi fails to take action, I will: Mother of Army Captain martyred in Kupwara attack. Parents of Captain Yadav have demanded Prime Minister Narendra Modi to make tough decisions to prevent such attacks.