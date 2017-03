ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ಹಾಲು ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಡಿದ ಕಂದಮ್ಮ!

ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿಂದ ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹಾಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Kartiki is so lucky, she got milk in running Happa express, Thank you @KonkanRailway @sureshpprabhu pic.twitter.com/YC1x1BM77L

This baby needs milk, baby traveling with her parents in @KonkanRailway ,'s Happa express , please contact Sneha Bapat traveling with them pic.twitter.com/ktkJq3VwFB

English summary

This was happened on march 12. In a very interesting case Konkan Railway arranged milk for a small baby, which is hungry in Express train after receiving a tweet from passenger.