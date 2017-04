ಕೊಡಗಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಟಿಕ್‍ನಿಂದ ಬಾಲ್‍ನ್ನು ಗೋಲು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

English summary

The 2017 edition of traditional hockey tournament has been inaugurated on April 17th, 2017. This is a 21st edition of tournament generally known as the prestigious battle played between Kodava families. This time its name is Beddatanda Cup.