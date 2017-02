ರಕ್ತದಾಹ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ 'ತಲೆ' ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾ!

ದೇವರನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಪರಿವಾರದ ಒಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ.

Sunday, February 19, 2017, 13:34 [IST]

Killing of Pro Hindu organizations leaders reportedly by CPI(M) activist continues in Kerala. Five Sangh activist killed in last 2 month in CM Pinarayi Vijayan constituency itself.