ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಶೀಂದ್ರನ್ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ?

ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಶೀಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Former Kerala transport minister Saseendran may have been a victim of honey-trapping if a facebook post by a journalist is anything to go by. A former reporter with the channel that aired the audio clip of the former minister engaging in an inappropriate conversation with a woman claimed that the channel 'targetted' the minister along with other VIPs.