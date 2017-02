ಕೇರಳ: ಯುವಕನ ಜೀವ ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 'ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್' ಗಿರಿ

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಆ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು, ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೀಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

English summary

Days after being shamed in a video by moral police on Valentine's Day, a 23-year-old man was found hanging outside his home in Kerala's Palakkad district on Thursday.