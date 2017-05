ಪ್ಲಸ್ ಟುನಲ್ಲಿ1200ಕ್ಕೆ 1180 ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಣೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ?

ಆ ಹುಡುಗಿ ರಫ್ಸೀನಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ

Story first published: Friday, May 19, 2017, 23:47 [IST]

English summary

Rafseena, Kerala state 12th class topper commits suicide. There is an allegation on media, those medias report her poor background and house. After the report publish she commits suicide.