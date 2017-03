ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 7 ಅಪ್ರಾಪ್ತ -ಅನಾಥ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ರೇಪ್

ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಟ್ಟಿಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಏಳು ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 6 ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Six persons have been arrested in allegedly sexually abusing seven minor girls of an orphanage at Muttil, Wayanad district. 11 cases have been registered in connection with the case following a complaint from the orphanage authorities.