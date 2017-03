ಕೇರಳದ ಈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಲೂ ಡೋರ್ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ

ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯರು ಹಾಸ್ಟೆಲಿನ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವಾಗಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 20:08 [IST]

English summary

A nursing college in Kerala's Kollam district has been forbidding its female students to lock doors, even while they are changing clothes. And also access to internet in the college library has been blocked because the principal fears the student are using it to watch porn videos.