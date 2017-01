ಕೇರಳ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಕೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ಬಂಧನ

ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರುವ ಪಾದ್ರಿ ಬಾಸಿಲ್ ಕುರಿಯೊಕೊಸೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಪಾದ್ರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Kerala priest, principal Basil Kuriakose of Kings David International School, was arrested on Sunday for molesting 10-year-old boy