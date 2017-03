ಕಾಮ ಮಾತುಗಾರ : ಕೇರಳ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇರಳದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಶಶೀಂದ್ರನ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಎಲ್ ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

English summary

The government on Monday announced ordered a judicial probe into the allegations against former minister A K Saseendran. Chief minister Pinarayi Vijayan told the media that a judicial inquiry will be initiated to probe the matter after which further action will be initiated.