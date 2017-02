ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪಾದ್ರಿಯ ಬಂಧನ

ಪಾದ್ರಿಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಬಾಲಕಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಕರಣ.

English summary

A priest of a church in Kannur has been arrested in Kerala on Monday, February 27, for allegedly raping and impregnating a minor girl.