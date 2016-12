ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ: ಜನತೆಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಕೇಜ್ರಿ ಆಗ್ರಹ

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಜನತೆಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday (Dec 30) asked Prime Minister Narendra Modi to apologise to the nation during his New Year Eve address for his "blunder of demonetisation".