ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ!

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಾಸರಿ 250ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 8:55 [IST]

English summary

A police officer on Sunday said nearly 300 WhatsApp groups were being used to mobilise stone pelters in Kashmir and disrupt anti-terror operations by security forces, of which 90 per cent have been shut down in the last three weeks.