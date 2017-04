ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು, ಹರತಾಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂದೀಪ್ (25) ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Kasaragod: A BMS activist Sandeep (25) who was accused of consuming alcohol in public place died in Police custody on Friday(April 8. Sandeep's family alleged that police torture resulted in his death. BJP called for a Hartal in Kasaragod district.