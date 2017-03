ಜಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ 100 ಕೋಟಿ ರು.ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ನಿಧನವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 100 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 20:53 [IST]

English summary

The Karnataka Government has filed a review in the Supreme Court seeking a clarification on the Rs 100 crore fine imposed on Jayalalithaa in the disproportionate assets case.